Фенербахче розпочав переговори щодо трансферу Ярмоленка

Андрій Ярмоленко влітку може змінити клуб

Фенербахче продовжує роботу над трансфером вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє star.com.tr.

За інформацією джерела, представники турецького клубу виходили на зв'язок з агентом футболіста, погодивши з ним потенційну дату трансферу - серпень нинішнього року.

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У нинішньому сезоні Ярмоленко забив 3 голи і віддав одну результативну передачу в 15 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Ярмоленко з Вест Гемом провели двосторонку на домашньому стадіоні.