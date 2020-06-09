Фенербахче розпочав переговори щодо трансферу Ярмоленка

Джерело - espreso.tv.
Фенербахче продовжує роботу над трансфером вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка.
Про це повідомляє star.com.tr.
За інформацією джерела, представники турецького клубу виходили на зв'язок з агентом футболіста, погодивши з ним потенційну дату трансферу - серпень нинішнього року.
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У нинішньому сезоні Ярмоленко забив 3 голи і віддав одну результативну передачу в 15 матчах АПЛ.
Нагадаємо, Ярмоленко з Вест Гемом провели двосторонку на домашньому стадіоні.