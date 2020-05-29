Українець отримує 5,98 мільйона фунтів стерлінгів у рік

Джерело - Главком.

Український вінґер клубу англійської футбольної Прем’єр-ліги Вест Гем Юнайтед Андрій Ярмоленко найвисокооплачуваніший футболіст команди в сезоні-2019/2020.

Про це повідомляє Spotrac.

Згідно з контрактом, Ярмоленко отримує 5,98 мільйона фунтів стерлінгів у рік, що за нинішнім курсом гривні - 189,6 мільйона.

Місячна зарплата Ярмоленка - 15,8 мільйона гривень, денна - 518 тисяч. За годину Андрій заробляє 21 тисячу гривень, за хвилину - 319 грн.

Додамо, що з дортмундської Боруссії у Вест Гем українець перейшов за 23 мільйони фунтів, а в поточному сезоні у 15-ти матчах забив три м’ячі.

Після 29-ти турів Прем’єр-ліги молотобійці посідають п’яте з кінця місце - 16-те. Вони мають рівну кількість очок - по 27 - з Борнмутом, який іде 18-м і відкриває зону вильоту.

Раніше, Ярмоленко повернувся до тренувань у складі Вест Гема.