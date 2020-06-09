Ярмоленко з Вест Гемом провели двосторонку на домашньому стадіоні

Це вже другий двосторонній матч основної команди

Джерело - офіційний сайт Вест Гема.

Вест Гем, за який виступає український півзахисник Андрій Ярмоленко, продовжує підготовку до відновлення сезону АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда провела двосторонку на домашньому олімпійському стадіоні в Лондоні.

Це вже другий двосторонній матч основної команди. Раніше на вихідних лондонський клуб провів тренувальну зустріч в форматі 2 тайми по 30 хвилин.

Нагадаємо, Фенербахче націлився на трансфер Ярмоленка.

Раніше, Ярмоленко повернувся до тренувань у складі Вест Гема.