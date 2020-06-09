Президент Динамо Ігор Суркіс не потребує порад, щодо майбутнього тренера київській команді.

Про це він розповів пресслужбі клубу.

"Є одне золоте правило, випробуване життям - ніколи не давай поради, коли тебе про це не просять. Ця істина може бути застосована і в випадку з моїм вибором тренера для Динамо. Всім велике спасибі за турботу, але в подібних рекомендаціях я не потребую. Прошу не заважати команді тренуватися", - сказав Суркіс.