Русин: Не буду святкувати гол у ворота Зорі

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо необхідно перемагати Зорю у наступному турі УПЛ.
Про це розповів нападник киян Назарій Русин.
"Нам треба вигравати - і все. Потрібно добре зіграти, щоб отримати перемогу. Більше не очікую нічого. Що стосується сильних сторін Зорі, то вони здорово виходять в атаку, добре контролюють м’яч та пресингують, і у цієї команди хороший тренер.
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Стосовно Зорі тренерський штаб у мене не питав, можливо, ще спитають. А якщо заб’ю у ворота Зорі, то святкувати гол не буду", - розповів Русин.
Нагадаємо, Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ.