Русин: Не буду святкувати гол у ворота Зорі

Динамо необхідно перемагати Зорю у наступному турі УПЛ.

Про це розповів нападник киян Назарій Русин.

"Нам треба вигравати - і все. Потрібно добре зіграти, щоб отримати перемогу. Більше не очікую нічого. Що стосується сильних сторін Зорі, то вони здорово виходять в атаку, добре контролюють м’яч та пресингують, і у цієї команди хороший тренер.