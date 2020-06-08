Русин: Дубра повинний був отримати червону картку ще в першому таймі

Захисник Олександрії Каспар Дубра мав бути вилучений з поля набагато раніше.

Про це розповів форвард київського Динамо Назарій Русин.

"Не знаю, чи зіграло вилучення вирішальну роль, але воно допомогло нам. Грати у більшості стало легше. Я вважаю, що ми здобули закономірний результат.

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Я взагалі вважаю, що в першому епізоді він мав отримувати червону картку, оскільки я виходив сам на сам, а він мене збив у своєму штрафному. Гадаю, що так, обидва попередження та вилучення заслужені.

Після рахунку 2:0 ми дали олександрійцям трохи відчути свободу, тому тренери попросили, щоб ми більше їм цього не дозволяли, діяли більш зібрано та продовжували грати у свою гру", - розповів Русин.