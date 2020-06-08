Косирін: За п'ять років у Динамо практично нічого не заробив

Колишній нападник Олександр Косирін не зміг нічого заробити, коли перебував у структурі київського Динамо.

Про це розповів сам нападник.

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"Ми були іншими. У Динамо нам говорили: Ти спочатку дай футбол, а потім футбол дасть тобі. Так і було ... Я майже п'ять років грав в структурі Динамо. Нічого практично не заробив, нічого серйозного не купив, але зате потім почав заробляти і купувати те, що мені хотілося. Уже футбол мені давав, вже моє ім'я працювало на мене", - відзначив Косирін.