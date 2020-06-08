Косирін: Дивитися матчі УПЛ нецікаво

Чемпіонат України став нецікавим для уболівальників.

Про це розповів колишній нападник Чорноморця Олександр Косирін.

"Якщо чесно, я вже давно не стежу за українським футболом. Бувало таке, що кілька разів починав дивитися певні ігри. Було таке, коли в Лізі Європи виступав Маріуполь, я почав дивитися його гру чемпіонату України з Олександрією. Подивився п'ять хвилин і більше не зміг, перемкнув. Це просто нецікаво. Мені не подобається, коли футболісти "пуляють" м'яч по полю.

Звичайно ж, дивлюся гри Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів або Лізі Європи. А чемпіонат взагалі нецікавий", - розповів Косирін.