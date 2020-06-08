Арбітра матчу ФК Львів – Дніпро-1 відсторонили від суддівства

Джерело - Чемпіон.
Український арбітр Ярослав Козик буде відсторонений від суддівства на найближчі матчі.
Про це розповів директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.
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Причиною такого рішення стала робота Козика на матчі 25 туру УПЛ ФК Львів — Дніпро-1 (1:2). Козик двічі не призначив пенальті у ворота Дніпро-1.
"Тільки що списувався з Лучано Лучі. На думку глави комітету арбітрів, в першому епізоді був пенальті. Козик буде відсторонений на найближчі гри", - розповів Денисов.
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Большой судейский скандал в матче Львов -Днепр 1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове. Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените. #footballuatv #великийфутбол #упл #фкльвов #фкльвів #днепр1 #дніпро1 #футбол #арбитры #пенальти
Нагадаємо, Дніпро-1 вирвав перемогу у ФК Львів в 25 турі УПЛ.