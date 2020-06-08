Арбітра матчу ФК Львів – Дніпро-1 відсторонили від суддівства

Олександр Денисов прокоментував суддівство у матчі ФК Львів - Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Український арбітр Ярослав Козик буде відсторонений від суддівства на найближчі матчі.

Про це розповів директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

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Причиною такого рішення стала робота Козика на матчі 25 туру УПЛ ФК Львів — Дніпро-1 (1:2). Козик двічі не призначив пенальті у ворота Дніпро-1.

"Тільки що списувався з Лучано Лучі. На думку глави комітету арбітрів, в першому епізоді був пенальті. Козик буде відсторонений на найближчі гри", - розповів Денисов.

Нагадаємо, Дніпро-1 вирвав перемогу у ФК Львів в 25 турі УПЛ.