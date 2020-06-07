Дніпро-1 вирвав перемогу у ФК Львів в 25 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 07 червня, ФК Львів у 25 турі УПЛ приймав Дніпро-1.
Матч завершився перемогою гостів з рахунком 2:1.
Відзначимо, що гра відбулася на Дніпро-Арені.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
7 червня, 25 тур
ФК Львів – Дніпро-1 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 31 Шина, 1:1 – 42 Цуріков, 1:2 - 87 Хобленко
ФК Львів: 23. Сарнавський, 90. Люлька (20. Клименчук,77), 22. Братков, 21. Гончар, 9. Татарков, 33. Борзенко (кап.), 30. Жонатан (5. Приймак,77), 7. Шина (17.Ходаковський,89), 95. Бопесу, 18. Велвес (13.Нич,64), 14. Яковелі (93, Богунов,64).
Дніпро-1: 33. Юрчук, 3. Адамюк, 71. Лопирьонок. 15. Логінов, 19. Цуріков, 4. Кравченко (кап), 20. Ді Франко (69. Вакулко,59), 25. Когут (29.Назаренко,73), 23. Тейлор (7.Коркішко,73), 10. Булеца (77. Чичиков,88), 89. Супряга (9.Хобленко,58).
Попередження: Лопирьонок (10), Бопесу (45), Тейлор (48), Богунов (82), Приймак (після фінального свистка).
Нагадаємо, Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ.