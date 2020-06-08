 Після матчу Львів - Дніпро-1 у підтрибунному приміщенні ледь не сталася бійка | Футбол | Champion.com.ua
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Після матчу Львів - Дніпро-1 у підтрибунному приміщенні ледь не сталася бійка

Сьогодні 14:25 590 0
Учасники матчу залишилися незадоволені суддівством
Після матчу Львів - Дніпро-1 у підтрибунному приміщенні ледь не сталася бійка
#Дніпро-1, #Львів

Джерело - Великий футбол.

Після матчу Львів - Дніпро-1 (1:2) ледь не сталася бійка у підтрибунному приміщенні з приводу роботи арбітрів.

Про футбольний експерт В'ячеслав Шевчук

"На цьому матчі не було VAR. Тому арбітр приймав рішення безпосередньо на полі. Ми подивилися кілька повторів, і в одному, і в іншому моменті, не було порушення. Була симуляція з боку атакуючого гравця. У підтрибунному приміщенні мало не сталася бійка, тому потрібно до цих епізодів ставитися серйозно. Богунов був у штрафному майданчику і у двох моментах з його боку була симуляція. Арбітр і без VAR відмінно впорався", - сказав Шевчук.

Додамо, що в підтрибунному приміщенні поштовхалися головний тренер гостей Єгіше Мелікян і капітан дніпрян Сергій Кравченко.

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