Після матчу Львів - Дніпро-1 (1:2) ледь не сталася бійка у підтрибунному приміщенні з приводу роботи арбітрів.

Про футбольний експерт В'ячеслав Шевчук

"На цьому матчі не було VAR. Тому арбітр приймав рішення безпосередньо на полі. Ми подивилися кілька повторів, і в одному, і в іншому моменті, не було порушення. Була симуляція з боку атакуючого гравця. У підтрибунному приміщенні мало не сталася бійка, тому потрібно до цих епізодів ставитися серйозно. Богунов був у штрафному майданчику і у двох моментах з його боку була симуляція. Арбітр і без VAR відмінно впорався", - сказав Шевчук.