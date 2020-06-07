Динамо – Олександрія 5:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ.
14 хвилина. Відео голу Буяльського
20 хвилина. Відео голу Русина
31 хвилина. Відео голу Гречишкіна
65 хвилина. Відео голу Миколенка
81 хвилина. Відео голу Де Пени
84 хвилина. Відео голу Буяльського
Динамо – Олександрія 5:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 14 Буяльський, 2:0 – 20 Русин (п), 2:1 – 31 Гречишкін (п), 3:1 – 65 Миколенко, 4:1 – 81 Де Пена, 5:1 – 84 Буяльський
Динамо: 71. Бойко, 5. Сидорчук (к), 6. Кадірі, 8. Шепелєв, 11. Цитаїшвілі (20. Караваєв, 62), 16. Миколенко, 18. Андрієвський (14. де Пена, 62), 29. Буяльський (99. Дуелунд, 85), 30. Шабанов, 70. Русин (9. Соль, 74), 94. Кендзьора (77. Беніто, 85).
Олександрія: 79. Паньків, 6. Ковалець, 10. Третьяков (23. Шастал, 80), 11. Мірошниченко, 13. Бухал, 17. Лучкевич (94. Задерака, 69), 18. Сітало (22. Грицук, 69), 20. Пашаєв, 27. Гречишкін, 44. Банада (3. Гордієнко, 59), 90. Дубра.
Попереджені: Сидорчук (7), Кадірі (31), Шепелєв (45+2), Андрієвський (50) – Дубра (20), Банада (25).
Вилучення: Дубра (56, друге попередження).
Нагадаємо, Олімпік та Маріуполь розписали результативну нічию в 25 турі УПЛ.