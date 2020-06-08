 25 тур УПЛ: Результати і огляд матчів | Футбол | Champion.com.ua
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25 тур УПЛ: Результати і огляд матчів

В чемпіонаті України УПЛ відбувся 25 тур. Лише матч Ворскла - Карпати був перенесений, оскільки у львівському клубі спалах коронавірусу.

06.06.2020
Зоря1 : 0Колос
Шахтар3 : 2Десна
07.06.2020
Олімпік2 : 2Маріуполь
Динамо5 : 1Олександрія
Львів1 : 2Дніпро-1
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 червня, 25 тур

Зоря - Колос 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Кабаєв

Шахтар - Десна 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Фернандо, 2:0 - 25 Марлос, 2:1 - 32 Фаворов(П), 3:1 - 51 Марлос, 3:2 - 88 Будківський

Олімпік - Маріуполь 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Балашов, 1:1 - 35 Чоботенко, 2:1 - 82 Кравчук, 2:2 - 85 Кащук

Динамо – Олександрія 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 14 Буяльський, 2:0 – 20 Русин, 2:1 – 31 Гречишкін, 3:1 – 65 Миколенко, 4:1 – 81 Де Пена, 5:1 – 84 Буяльський

ФК Львів – Дніпро-1 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 31 Шина, 1:1 – 42 Цуріков, 1:2 - 87 Хобленко

 

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