25 тур УПЛ: Результати і огляд матчів

В чемпіонаті України УПЛ відбувся 25 тур. Лише матч Ворскла - Карпати був перенесений, оскільки у львівському клубі спалах коронавірусу.
06.06.2020
Зоря1 : 0Колос
Шахтар3 : 2Десна
07.06.2020
Олімпік2 : 2Маріуполь
Динамо5 : 1Олександрія
Львів1 : 2Дніпро-1
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 червня, 25 тур
Гол: 1:0 - 13 Кабаєв
Голи: 1:0 - 4 Фернандо, 2:0 - 25 Марлос, 2:1 - 32 Фаворов(П), 3:1 - 51 Марлос, 3:2 - 88 Будківський
Олімпік - Маріуполь 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 16 Балашов, 1:1 - 35 Чоботенко, 2:1 - 82 Кравчук, 2:2 - 85 Кащук
Динамо – Олександрія 5:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 14 Буяльський, 2:0 – 20 Русин, 2:1 – 31 Гречишкін, 3:1 – 65 Миколенко, 4:1 – 81 Де Пена, 5:1 – 84 Буяльський
ФК Львів – Дніпро-1 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 31 Шина, 1:1 – 42 Цуріков, 1:2 - 87 Хобленко