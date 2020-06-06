Марлос оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув переконливу перемогу над Десною в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги.

Вже на 4-й хвилині "гірники" змогли відкрити рахунок у матчі. Через 20 хвилин Марлос не зміг забити пенальті, проте бразилець виправився голом вже в наступній атаці.

Денис Фаворов відіграв один забитий м'яч. Однак на початку другої половини гри Марлос знову подвоїв рахунок.

Крапку в матчі поставив Пилип Будківський наприкінці поєдинку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

6 червня, 25 тур

Шахтар - Десна 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Фернандо, 2:0 - 25 Марлос, 2:1 - 32 Фаворов(П), 3:1 - 51 Марлос, 3:2 - 88 Будківський

Незабитий пенальті: Марлос(24)

Стартові склади:

Шахтар: Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Марлос, Фернандо

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Ковлаленко, Тете, Соломон, Піхальонок, Коноплянка, Мораес

Десна: Паст, Тамм, Імереков, Фаворов, Мостовий, Огіря, Домбровський, Тотовицький, Калитвинцев, Кузик, Філіппов

Запасні: Литовка, Єрмаков, Западня, Шевцов, Гітченко, Старенкькій, Картушов, Хльобас, Будківський

Жовті картки: Домбровський(28), Матвієнко(31), Калитвинцев(82), Будківський(84), Антоніо(87)

Нагадаємо, Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде.