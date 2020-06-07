Беніто дебютував за Динамо

Беніто став восьмим футболістом з Нігерії, який зіграв за Динамо

Нігерійський вінгер Беніто дебютував у першій команді Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу

У матчі з Олександрією Беніто вийшов на заміну на 84-й хвилині замість Томаша Кендзьори.

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До цього гравець виступав за дубль Динамо в турнірі U-21, де забив 2 м'ячі в 4-х матчах. У минулому турі нігерієць потрапив до заявки команди на матч із Шахтарем, а дебют відбувся вже проти Олександрії.

Беніто став четвертим гравцем у нинішньому сезоні, який провів свій перший матч за Динамо. Раніше дебютами відзначилися Мохаммед Кадірі, Жерсон Родрігес і Олександр Караваєв.

Нагадаємо, Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ.