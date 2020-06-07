Шаран: Рішення судді були правильними

Арбітр матчу Динамо – Олександрія Віталій Романов прийняв правильні рішення в епізодах із трьома призначеними одинадцятиметровими.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

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"Я взагалі грубості не побачив сьогодні, причому збоку обох команд. Так трактував події на полі арбітр Віталій Романов, і, на мою думку, його рішення були правильними – не давав футболістам переходити на грубощі. Була жорстка гра, але не груба… А порушення – це індивідуальні помилки гравців, які десь не встигали, десь хтось хитріший був у штрафному майданчику. Що й призвело до трьох пенальті.

Щодо вилучення, то Каспарс – досвідчений гравець, але припустився помилки. Що вже тут поробиш – це футбол, буває", - відзначив Шаран.