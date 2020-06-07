Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко найближчим часом не покине національну команду.
Про це він повідомив Профутболу.
"Я можу запевнити, що залишаюся в збірній України. У мене з командою є незавершена справа - Євро-2021", - сказав Шевченко.
ЕКСКЛЮЗИВ!— ПРОФУТБОЛ (@profootballukr) June 7, 2020
Головний тренер Збірної про те, як провів карантин та деталі нового контракту!
ПРОФУТБОЛ. УНІАН. 21:20. pic.twitter.com/D8BjH9VaFn
Раніше стало відомо, коли Шевченко підпіше новий контракт з УАФ.
Раніше, УАФ дала відповідь щодо розширення УПЛ наступного сезону.