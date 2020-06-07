Раніше стало відомо, коли Шевченко підпише новий контракт з УАФ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко найближчим часом не покине національну команду.

Про це він повідомив Профутболу.

"Я можу запевнити, що залишаюся в збірній України. У мене з командою є незавершена справа - Євро-2021", - сказав Шевченко.

ЕКСКЛЮЗИВ!



Головний тренер Збірної про те, як провів карантин та деталі нового контракту!



ПРОФУТБОЛ. УНІАН. 21:20. pic.twitter.com/D8BjH9VaFn — ПРОФУТБОЛ (@profootballukr) June 7, 2020

Раніше стало відомо, коли Шевченко підпіше новий контракт з УАФ.

Раніше, УАФ дала відповідь щодо розширення УПЛ наступного сезону.