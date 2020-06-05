Стало відомо, коли Шевченко підпише новий контракт з УАФ

Термін угоди складе 2,5 роки

У неділю на Конгресі УАФ, який відбудеться у Львові, Андрій Шевченко підпише новий контракт з асоціацією.

Про це повідомляє Sport.ua.

Наставник збірної України поставить підпис під угодою на 2,5 роки - до завершення чемпіонату світу в Катарі.

Нинішня угода Шевченка закінчується в липні 2020 року. Контракт був підписаний до завершення чемпіонатy Європи-2020 року, який через пандемію коронавірусу був перенесений на один рік.

Відзначимо, що ЧС-2022 заплановано в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.

Раніше, УАФ дала відповідь щодо розширення УПЛ наступного сезону.