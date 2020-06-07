Сергій Макаров прокоментував позачергову конференцію клубів Першої ліги

У ПФЛ надіються побачити всі клуби Першої ліги на позачерговій конференції, яка відбудеться 11 червня на НСК Олімпійському.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Які шанси, що клуби погодяться грати? Давайте, я не буду вам розповідати про шанси, а ми просто зберемося. Я сподіваюся, цього разу всі клуби приїдуть і будуть висловлювати свою позицію колегам очі в очі і пояснювати, чому вони не можуть грати.

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Нічого не буде, але це буде вже смішно. ПФЛ запрошує і запрошує керівництво Української асоціації футболу. Андрій Павелко буде присутній на цій конференції, де буде прийматися таке доленосне рішення. Я не знаю, якщо вже на нього клуби не приїдуть, тоді навіщо вони взагалі існують і в футбол грають?", - сказав Макаров.

Нагадаємо, в ПФЛ назвали клуби, які ризикують не дограти сезон Першої ліги.