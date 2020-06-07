Рішення щодо догравання Першої ліги не прийнято

11 червня відбудеться конференція ПФЛ за участю керівництва УАФ

Джерело - Трибуна.

На виконкомі УАФ у Львові не змогли прийняти рішення щодо догравання Першої ліги.

Про це повідомляє Трибуна.

У четвер, 11 червня, на НСК Олімпійському відбудеться позачергова конференція ПФЛ. У ній візьме участь і керівництво УАФ.

Чи буде прийнято якесь рішення в четвер і яким буде формат зустрічі - невідомо.

Нагадаємо, в ПФЛ назвали клуби, які ризикують не дограти сезон Першої ліги.

Раніше на Раді ліг ПФЛ представники клубів Першої ліги проголосували за рішення продовжити чемпіонат у звичному форматі.