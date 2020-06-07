Рішення щодо догравання Першої ліги не прийнято

Джерело - Трибуна.
На виконкомі УАФ у Львові не змогли прийняти рішення щодо догравання Першої ліги.
Про це повідомляє Трибуна.
У четвер, 11 червня, на НСК Олімпійському відбудеться позачергова конференція ПФЛ. У ній візьме участь і керівництво УАФ.
Чи буде прийнято якесь рішення в четвер і яким буде формат зустрічі - невідомо.
Нагадаємо, в ПФЛ назвали клуби, які ризикують не дограти сезон Першої ліги.
Раніше на Раді ліг ПФЛ представники клубів Першої ліги проголосували за рішення продовжити чемпіонат у звичному форматі.