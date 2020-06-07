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Рішення щодо догравання Першої ліги не прийнято

Сьогодні 13:09 335 0
11 червня відбудеться конференція ПФЛ за участю керівництва УАФ
Рішення щодо догравання Першої ліги не прийнято
#Перша ліга, #УАФ, #ПФЛ

Джерело - Трибуна.

На виконкомі УАФ у Львові не змогли прийняти рішення щодо догравання Першої ліги.

Про це повідомляє Трибуна.

У четвер, 11 червня, на НСК Олімпійському відбудеться позачергова конференція ПФЛ. У ній візьме участь і керівництво УАФ.

Чи буде прийнято якесь рішення в четвер і яким буде формат зустрічі - невідомо.

Нагадаємо, в ПФЛ назвали клуби, які ризикують не дограти сезон Першої ліги.

Раніше на  Раді ліг ПФЛ представники клубів Першої ліги проголосували за рішення продовжити чемпіонат у звичному форматі.

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