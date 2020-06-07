 Олімпік та Маріуполь розписали результативну нічию в 25 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік та Маріуполь розписали результативну нічию в 25 турі УПЛ

Сьогодні 15:51 1277 2
Команди забили по 2 гола
Олімпік та Маріуполь розписали результативну нічию в 25 турі УПЛ
#Олімпік, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік та Маріуполь розписали мирову в матчі 25 туру української Прем'єр-ліги.

Команди забили по голу в кожному з таймів.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
7 червня, 25 тур

Олімпік - Маріуполь 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Балашов, 1:1 - 35 Чоботенко, 2:1 - 82 Кравчук, 2:2 - 85 Кащук

Стартові склади команд:

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Биков, Кирюханцев, Ігнатенко, Федорчук, Горбунов, Мишнєв, Топалов, Кулаков

Запасні: Поспєлов, Муравський, Яворський Чурко, Корнієнко, Кащук, Фомін, Дудик, Тищенко

Олімпік: Кичак, Лебеденко, Політило, Шахаб, Балашов, Кравченко, Цимбалюк, Тейшейра, Гришко, Романовський, Зотько

Запасні: Алімі, Ксьонз, Снурніцин, Пасіч, Завійський, Вербний, Кравчук, Чогадзе, Баланюк

Жовті картки: Зотко(12), Зейхеді(21), Федорчк(42), Чоботенко(87)

Нагадаємо, УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом.

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