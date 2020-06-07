Олімпік - Маріуполь: стартові склади команд

Початок матчу о 14:00

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік та Маріуполь зустрінуться у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Биков, Кирюханцев, Ігнатенко, Федорчук, Горбунов, Мишнєв, Топалов, Кулаков

Запасні: Поспєлов, Муравський, Яворський Чурко, Корнієнко, Кащук, Фомін, Дудик, Тищенко

Олімпік: Кичак, Лебеденко, Політило, Шахаб, Балашов, Кравченко, Цимбалюк, Тейшейра, Гришко, Романовський, Зотько

Запасні: Алімі, Ксьонз, Снурніцин, Пасіч, Завійський, Вербний, Кравчук, Чогадзе, Баланюк

Нагадаємо, УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом.