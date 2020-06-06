Джерело - Футбол News.
Президент УАФ Андрій Павелко сприяє дограванню Першої ліги.
Таку думку висловив президент Інгульця Олександр Поворознюк.
"Позиція, яку зайняв Павелко, мені дуже подобається. Він за догравання. Щоб про нього не говорили, в ньому видно стрижень: коли в Карпатах виявили коронавірус, він чітко сказав: "УПЛ дограють при будь-якому розкладі". Чому цього не зробив Макаров - не знаю, це вже питання", - сказав Поворознюк.
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"Але я чомусь вірю, що чемпіонат буде дограний, інакше це буде злочин проти всього українського футболу. Буде купа судових рішень, в тому числі за нашого сприяння. Треба дограти чемпіонат", - підсумував функціонер.
Раніше, Поворознюк збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ.