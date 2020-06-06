Президент УАФ Андрій Павелко сприяє дограванню Першої ліги.

Таку думку висловив президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Позиція, яку зайняв Павелко, мені дуже подобається. Він за догравання. Щоб про нього не говорили, в ньому видно стрижень: коли в Карпатах виявили коронавірус, він чітко сказав: "УПЛ дограють при будь-якому розкладі". Чому цього не зробив Макаров - не знаю, це вже питання", - сказав Поворознюк.