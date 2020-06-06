Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар здобув переконливу перемогу над Десною в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги.
Голи: 1:0 - 4 Фернандо, 2:0 - 25 Марлос, 2:1 - 32 Фаворов(П), 3:1 - 51 Марлос, 3:2 - 88 Будківський
Незабитий пенальті: Марлос(24)
Стартові склади:
Шахтар: Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Марлос, Фернандо
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Ковлаленко, Тете, Соломон, Піхальонок, Коноплянка, Мораес
Десна: Паст, Тамм, Імереков, Фаворов, Мостовий, Огіря, Домбровський, Тотовицький, Калитвинцев, Кузик, Філіппов
Запасні: Литовка, Єрмаков, Западня, Шевцов, Гітченко, Старенкькій, Картушов, Хльобас, Будківський
Жовті картки: Домбровський(28), Матвієнко(31), Калитвинцев(82), Будківський(84), Антоніо(87)
Нагадаємо, Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде.