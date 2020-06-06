Люка Зідан вирішив продовжити кар'єру на батьківщині.

Люка Зідан, син наставника Реала Зінедіна Зідана, покине мадридський клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє Marca.

Його контракт з мадридським клубом закінчується в кінці червня.

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У поточному сезоні 22-річний голкіпер виступає за Расінг на правах оренди, в 29 матчах Сегунди Люка пропустив 37 м'ячів. Проте своє майбутнє він бачить за межами Іспанії.

Зідан-молодший може опинитися в Монпельє. Клуб нібито вже контактував із агентом гравця щодо ймовірної співпраці.

Раніше повідомлялося, що Лунін залишиться в Ов'єдо.