Джерело - football24.ua.
Люка Зідан, син наставника Реала Зінедіна Зідана, покине мадридський клуб на правах вільного агента.
Про це повідомляє Marca.
Його контракт з мадридським клубом закінчується в кінці червня.
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У поточному сезоні 22-річний голкіпер виступає за Расінг на правах оренди, в 29 матчах Сегунди Люка пропустив 37 м'ячів. Проте своє майбутнє він бачить за межами Іспанії.
Зідан-молодший може опинитися в Монпельє. Клуб нібито вже контактував із агентом гравця щодо ймовірної співпраці.
Раніше повідомлялося, що Лунін залишиться в Ов'єдо.