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Реал безкоштовно відпустить сина Зідана

Сьогодні 09:29 667 0
Люка Зідан вирішив продовжити кар'єру на батьківщині.
Реал безкоштовно відпустить сина Зідана
#Зідан, #Реал

Джерело - football24.ua.

Люка Зідан, син наставника Реала Зінедіна Зідана, покине мадридський клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє Marca.

Його контракт з мадридським клубом закінчується в кінці червня.

Важливо: Лунін: Хочу показати свій рівень Зідану і повернутися у Мадрид

У поточному сезоні 22-річний голкіпер виступає за Расінг на правах оренди, в 29 матчах Сегунди Люка пропустив 37 м'ячів. Проте своє майбутнє він бачить за межами Іспанії.

Зідан-молодший може опинитися в Монпельє. Клуб нібито вже контактував із агентом гравця щодо ймовірної співпраці.

Раніше повідомлялося, що Лунін залишиться в Ов'єдо.

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