 Бартулович: Якби чемпіонат не продовжився, то це була б катастрофа | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар проти Десни, Динамо проти Олександрії: розклад матчів 25 туру УПЛ
Сьогодні 10:41 250
Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ
Сьогодні 10:27 3441
Гецко назвав фаворита у боротьбі за срібні нагороди УПЛ
Вчора 23:09 1063
Маліновський травмувався на тренуванні Аталанти
Вчора 19:55 861
Агент Реброва: Ми можемо розглянути пропозицію Динамо
Вчора 17:25 1165
Чісора готовий битися з Усиком у Саудівській Аравії
Вчора 13:25 2926
Ліщинська закликала президента ФЛАУ не триматися за свою посаду
Вчора 13:11 763
Чемпіонат у Першій лізі буде дограно
Вчора 12:54 1094
Андрій Шевченко відвідає українських військових у головному клінічному шпиталі
Вчора 12:29 528
У Динамо є дві кандидатури на посаду головного тренера
Вчора 09:24 1738
Блоги
Уболівальники напали на автобус Бенфіки, постраждали два футболіста
Уболівальники напали на автобус Бенфіки, постраждали два футболіста Valeriy Ruchka
Вчора 10:28 634
Iron Man. Легендарний Холіфілд провів виснажливе тренування
Iron Man. Легендарний Холіфілд провів виснажливе тренування Valeriy Ruchka
04.06.2020 22:45 556
Креатив у міжсезоння: голкіпер Крижаних Вовків тренується вдома у повній екіпіровці
Креатив у міжсезоння: голкіпер Крижаних Вовків тренується вдома у повній екіпіровці Valeriy Ruchka
04.06.2020 15:34 532
Дівчина дня. Найкраща фітнес-модель України, яка бере участь у чемпіонаті Європи
Дівчина дня. Найкраща фітнес-модель України, яка бере участь у чемпіонаті Європи Valeriy Ruchka
04.06.2020 14:24 5037
Зеленський пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому
Зеленський пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому Valeriy Ruchka
04.06.2020 11:40 1247 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:35 Футбол Кроос: Я хочу завершити кар'єру в Реалі 7
11:25 Пряма трансляція Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 2685
11:15 Футбол Став відомий розклад 1/4 фіналу Кубка Англії 280
11:13 Пряма трансляція Баєр - Баварія: онлайн-трансляція матчу 30 туру Бундесліги. LIVE 103
10:57 Бокс Берінчик: Крим може бути для наших українців Кримом, але коли ти відкриваєш карту, у нього триколор 192
10:46 Бокс Арум: Не бачу змісту у поєдинку Ф’юрі – Вайт 389
10:41 Футбол Шахтар проти Десни, Динамо проти Олександрії: розклад матчів 25 туру УПЛ 250
10:32 Баскетбол Прометей продовжив контракт з американським центровим 323
10:27 Пряма трансляція Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 3441
10:14 Футбол Бартулович: Якби чемпіонат не продовжився, то це була б катастрофа 441
09:56 Бокс Арум анонсував приїзд Ломаченка у США 676
09:45 Футбол У Баварії зацікавились хавбеком Баєра 508
09:29 Футбол Реал безкоштовно відпустить сина Зідана 667
09:18 Футбол Рябоконь назвав втрати перед матчем із Шахтарем 563
08:58 Баскетбол Джордан виділить 100 млн доларів на боротьбу з расизмом 686
08:45 Футбол Лос-Анджелес Гелаксі розірвав контракт з гравцем через допис жінки у соцмережі 813
08:29 Теніс У Молдові трагічно загинула 21-річна чемпіонка Європи 1397
08:11 Футбол Філіппов: Десні треба грати хитріше проти Шахтаря 744
5 Червня 2020
23:58 Пряма трансляція Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 3331
23:55 Пряма трансляція ФК Львів - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 907
23:54 Волейбол Російський волейболіст дискваліфікований на два роки за допінг 1353
23:53 Пряма трансляція Олімпік - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 502
23:39 Бокс Берінчик: Не маю бажання бруднити руки у політиці 1338
23:23 Футбол Фрайбург переграв менхенгладбаську Боруссію у 30 турі Бундесліги 1338
23:09 Футбол Гецко назвав фаворита у боротьбі за срібні нагороди УПЛ 1063

Бартулович: Якби чемпіонат не продовжився, то це була б катастрофа

Сьогодні 10:14 441 0
Младен Бартулович прокоментував відновлення чемпіонату Першої ліги
Бартулович: Якби чемпіонат не продовжився, то це була б катастрофа
#Бартулович, #Перша ліга

Джерело - footballua.tv.

Тривала перерва у Першій лізі завдала б серйозної шкоди формі футболістів.

Про це розповів хорватський хавбек Інгульця Младен Бартулович.

"У команді всі зраділи, чекали цього довго. Сподіваюся, що в неділю це підтвердять, і ми зіграємо перший матч 23 червня. До цього весь час доводилося перебувати в невідомості. Тренерський штаб постійно говорив, що ми професіонали і повинні готуватися до ігор.

Якби чемпіонат не продовжився? Це була б катастрофа для футболіста, тому що остання офіційна гра була в листопаді 2019 року, а новий чемпіонат повинен був стартувати у вересні 2020 року. Така перерва в офіційних іграх б'є по кишені, завдає серйозної шкоди по спортивній формі.

Хочеться, щоб всі команди грали. Інтрига на верхівці турнірної таблиці закрутилася дуже серйозна. Стільки команд борються за вихід в еліту, тому хочеться зіграти в нормальному форматі. Деякі команди заявляли, що не мають коштів, але після сьогоднішнього рішення гроші з'явилися. Незрозуміла ситуація.

Щільний графік? Можу грати в футбол хоч кожен другий день. Так, будуть важкі переїзди, але хочеться просто грати в футбол, адже дуже багато відпочиваємо. Можемо починати грати через тиждень, якщо приймуть таке рішення", - сказав Бартулович.

Нагадаємо, на  Раді ліг ПФЛ представники клубів Першої ліги проголосували за рішення продовжити чемпіонат у звичному форматі.

Коментарі ()