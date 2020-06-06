Бартулович: Якби чемпіонат не продовжився, то це була б катастрофа

Тривала перерва у Першій лізі завдала б серйозної шкоди формі футболістів.

Про це розповів хорватський хавбек Інгульця Младен Бартулович.

"У команді всі зраділи, чекали цього довго. Сподіваюся, що в неділю це підтвердять, і ми зіграємо перший матч 23 червня. До цього весь час доводилося перебувати в невідомості. Тренерський штаб постійно говорив, що ми професіонали і повинні готуватися до ігор.

Якби чемпіонат не продовжився? Це була б катастрофа для футболіста, тому що остання офіційна гра була в листопаді 2019 року, а новий чемпіонат повинен був стартувати у вересні 2020 року. Така перерва в офіційних іграх б'є по кишені, завдає серйозної шкоди по спортивній формі.

Хочеться, щоб всі команди грали. Інтрига на верхівці турнірної таблиці закрутилася дуже серйозна. Стільки команд борються за вихід в еліту, тому хочеться зіграти в нормальному форматі. Деякі команди заявляли, що не мають коштів, але після сьогоднішнього рішення гроші з'явилися. Незрозуміла ситуація.

Щільний графік? Можу грати в футбол хоч кожен другий день. Так, будуть важкі переїзди, але хочеться просто грати в футбол, адже дуже багато відпочиваємо. Можемо починати грати через тиждень, якщо приймуть таке рішення", - сказав Бартулович.