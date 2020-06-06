Брешія розірвала контракт з Балотеллі - ЗМІ

Маріо Балотеллі залишився без клубу

Брешія припинила співпрацю з нападником Маріо Балотеллі.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Власник клубу Массімо Челліно відправив Балотеллі лист, в якому повідомив йому про розірвання угоди. Юристи обох сторін вже обговорили умови припинення співпраці.

Нападник перестав відвідувати тренування після повернення команди до роботи, чим викликав невдоволення клубного керівництва.

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29-річний Маріо Балотеллі перейшов до Брешії влітку 2019 року на правах вільного агента, підписавши з клубом контракт до 2022 року.

У нинішньому сезоні форвард зіграв 19 матчів та забив 5 голів.

Нагадаємо, Балотеллі буде судитися з Брешією.