Брешія розірвала контракт з Балотеллі - ЗМІ

Джерело - football.ua.
Брешія припинила співпрацю з нападником Маріо Балотеллі.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Власник клубу Массімо Челліно відправив Балотеллі лист, в якому повідомив йому про розірвання угоди. Юристи обох сторін вже обговорили умови припинення співпраці.
Нападник перестав відвідувати тренування після повернення команди до роботи, чим викликав невдоволення клубного керівництва.
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29-річний Маріо Балотеллі перейшов до Брешії влітку 2019 року на правах вільного агента, підписавши з клубом контракт до 2022 року.
У нинішньому сезоні форвард зіграв 19 матчів та забив 5 голів.
Нагадаємо, Балотеллі буде судитися з Брешією.