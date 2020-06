Маріо Балотеллі хоче повернутися до тренувань з командою Брешія або отримати фінансову компенсацію за відсторонення.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравець був відсутній на тренуваннях протягом 10 днів. За це клуб вирішив усунути його від тренувань і розірвати контракт в кінці сезону.

Сторони вже звернулися до юристів для того, щоб вирішити це питання.

