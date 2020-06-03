Балотеллі продовжить кар'єру у США

Маріо Балотеллі влітку змінить клуб

Форвард Брешії Маріо Балотеллі, який покине чемпіонат Італії цього літа, може продовжити кар'єру в США.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

До італійця проявляє інтерес клуб МЛС Лос-Анджелес Гелаксі.Агент форварда Міно Райола вже обговорював можливий перехід з представниками американського клубу.

29-річний Маріо Балотеллі перейшов до Брешії влітку 2019 року на правах вільного агента, підписавши з клубом контракт до 2022 року.

У нинішньому сезоні форвард зіграв 19 матчів та забив 5 голів.

Нагадаємо, Балотеллі буде судитися з Брешією.