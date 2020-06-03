Балотеллі продовжить кар'єру у США

Джерело - espreso.tv.
Форвард Брешії Маріо Балотеллі, який покине чемпіонат Італії цього літа, може продовжити кар'єру в США.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
До італійця проявляє інтерес клуб МЛС Лос-Анджелес Гелаксі.Агент форварда Міно Райола вже обговорював можливий перехід з представниками американського клубу.
29-річний Маріо Балотеллі перейшов до Брешії влітку 2019 року на правах вільного агента, підписавши з клубом контракт до 2022 року.
У нинішньому сезоні форвард зіграв 19 матчів та забив 5 голів.
Нагадаємо, Балотеллі буде судитися з Брешією.