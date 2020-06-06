Фаворов: Кинемо Марлосу на шию Домбровського

Джерело - footballua.tv.
Капітан Десни Денис Фаворов назвав спосіб, як зупинити півзахисника Шахтаря Марлоса.
Про це розповів сам футболіст чернігівського клубу.
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"Як зупинити Марлоса? Не знаю, може Домбровського йому на шию кинемо. Буде бігати з ним на плечах. Не знаю, командні дії - тільки так можна зупинити цих хлопців", - сказав Фаворов.
Матч Шахтар – Десна відбудеться 6 червня в Києві. Початок - о 17:00.
Раніше, Рябоконь назвав втрати перед матчем із Шахтарем.