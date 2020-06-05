Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з чернігівською Десною у 25 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 6 червня, на стадіоні НСК Олімпійський у Києві.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Шахтар - Десна наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у поточному чемпіонаті гірники двічі перемогли Десну. 0:1 в Чернігові та 1:0 в Харкові. У минулому турі Шахтар впевнено переміг Динамо (3:1), а Десна розібралася з Колосом (0:2). Шахтар упевнено очолює турнірну таблицю, маючи 62 очки. Десна наразі на 3 сходинці з 46 очками.