Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

 Шахтер {Донецк} - Десна {Чернигов} смотреть онлайн 6.06.2020 LIVEтрансляция | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У Динамо є дві кандидатури на посаду головного тренера
Сьогодні 09:24 169
Сьомін: Якщо надійде пропозиція від Динамо - потрібно думати
Сьогодні 08:23 332
Зінченко: Мене у Манчестер Сіті підписували 58 гравцем для оренди
Сьогодні 00:20 1781
Багатскіс: Леня і Михайлюка у збірній України поки не буде
Вчора 22:10 520
Тренер хорватського клубу бажає очолити київське Динамо
Вчора 21:09 1350
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Вчора 20:24 4819
Суркіс - про повернення Сьоміна: Я це не обговорюю
Вчора 18:54 2381
Претендент на посаду президента УПЛ представив свою програму
Вчора 16:00 840
Мотор достроково став чемпіоном України
Вчора 15:55 507
Лідер збірної України продовжить кар’єру в російському клубі
Вчора 12:57 1202
Блоги
4 роки тому помер великий Мухаммед Алі
4 роки тому помер великий Мухаммед Алі Valeriy Ruchka
03.06.2020 20:47 846
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу Valeriy Ruchka
03.06.2020 20:03 798
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
03.06.2020 20:01 8191
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
03.06.2020 18:29 1243
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2020 17:56 1785
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса Дима Копий
03.06.2020 16:40 479
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2020 11:00 1287
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування Valeriy Ruchka
03.06.2020 09:41 552 1
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка Valeriy Ruchka
02.06.2020 18:16 1866
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
02.06.2020 12:33 1195
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:41 Бокс Президент WBC: У Вайта ще буде шанс провести титульний бій 148
09:24 Футбол У Динамо є дві кандидатури на посаду головного тренера 169
09:21 RunNews Марафон для всіх: кур’єри здобули марафонські медалі для тих, хто не може бігти 147
09:10 Олімпійські ігри-2020 Організатори Олімпіади скасували церемонію початку зворотного відліку до старту турніру 322
08:55 Футбол Віторія з Бондаренком не програла Спортінгу у 25 турі чемпіонату Португалії 461
08:39 Бокс Руїс хоче провести бій з колишнім суперником Кличка 696
08:31 Пряма трансляція Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 1316
08:25 Пряма трансляція Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 1298
08:23 Футбол Сьомін: Якщо надійде пропозиція від Динамо - потрібно думати 332
08:15 Пряма трансляція Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 729
08:05 Баскетбол Збірна України націлена на натуралізацію мінімум одного гравця 1007
08:02 Пряма трансляція ФК Львів - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 463
07:00 Футбол Мілевський: Під'їду до збірної України з мікрофоном, камерою і Трендецем 1262
00:20 Футбол Зінченко: Мене у Манчестер Сіті підписували 58 гравцем для оренди 1781
4 Червня 2020
23:55 Футбол В Іспанії вимагають покарати Гасперіні за коронавірус 1313
23:39 Бокс Зал слави українського боксу отримав нагороду від WBC 1355
23:22 Футбол Бенфіка не змогла переграти Тонделу у 25 турі чемпіонату Португалії 1254
23:10 Футбол Капітан Динамо: Піднімаю очі - Джеррард, але я посоромився сфотографуватися 1632
22:55 Футбол Ігуаїн отримав травму на тренуванні Ювентуса 1281
22:45 Блог Iron Man. Легендарний Холіфілд провів виснажливе тренування 436
22:40 Футбол Йовичевич: Димінський критикував, тому що у мене були хороші стосунки з гравцями 1477
22:25 Футбол Зінченко - про матч Шахтар - Динамо: Індивідуальна майстерність вирішує. А ви далі бігайте тест Купера 949
22:10 Баскетбол Багатскіс: Леня і Михайлюка у збірній України поки не буде 520
21:59 Футбол Марітіму втратив перемогу над Сетубалом у 25 турі чемпіонату Португалії 1356
21:40 Футбол Директор Оболоні Бровар: Якщо чемпіонат буде зупинений, то про обмін між лігами не може бути й мови 431

Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Сьогодні 08:31 1316 0
Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з чернігівською Десною у 25 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 6 червня, на стадіоні НСК Олімпійський у Києві.

Початок о 17:00. 

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Шахтар - Десна наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у поточному чемпіонаті гірники двічі перемогли Десну. 0:1 в Чернігові та 1:0 в Харкові. У минулому турі Шахтар впевнено переміг Динамо (3:1), а Десна розібралася з Колосом (0:2). Шахтар упевнено очолює турнірну таблицю, маючи 62 очки. Десна наразі на 3 сходинці з 46 очками.

Коментарі ()