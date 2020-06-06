Рябоконь назвав втрати перед матчем із Шахтарем

Десні у матч із Шахтарем не допоможуть двоє гравців.

Про це розповів головний тренер чернігівського клубу Олександр Рябоконь.

"Майже місяць працювали в Чернігові. Тренувальному полю потрібно було дати трохи паузу, щоб підправити. Тому з огляду на те, що матч у Києві, а потім у Олександрії, заїхали на міні-збір в Київську область.

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На жаль, Арвеладзе не зможе зіграти з Шахтарем, але він вже в загальній групі. Важко травмувався Гуцуляк ще на початку спарингу з Оболонь-Бровар.

Треба показувати свій максимум в кожному матчі. Хочемо потрапити в єврокубки - це наше основне завдання", - розповів Рябоконь.