Ліверпуль після втрати Вернера готує інший трансфер на 50 мільйонів

Англійці зацікавилися талантом Роми

Ліверпуль, зазнавши невдачі у боротьбі за нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера, який вирішив перейти у Челсі, спробують підписати хавбека Роми Ніколо Дзаньйоло.

Про це повідомляє Express.

Керівництво Ліверпуля має намір зробити пропозицію своїм римським колегам вже цього літа. Мерсисайдці бачать у Дзаньйоло футболіста, здатного закрити на полі відразу кілька позицій. На 20-річного таланта є й інші претенденти серед команд АПЛ, зокрема Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Повідомляється, що Ліверпуль не пошкодує на юну зірку збірної Італії 50 млн фунтів. Крім того, у червоних є додатковий козир, адже Рома готова включити в угоду захисника команди Юргена Клоппа Деяна Ловрена.

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