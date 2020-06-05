Визначили найпопулярніший клуб в АПЛ

Ліверпуль визнали найпопулярнішим клубом

Ліверпуль з підтримкою 8,3% на цей час є найпопулярнішим клубом Великої Британії.

Про це повідомляє YouGov-FootballIndex.

Чинного переможця Ліги чемпіонів підтримують 8,3% британців, які цікавляться футболом. На другому місці в рейтингу - Манчестер Юнайтед, за який вболівають 6% жителів країни. Близько 3,1% підтримують лондонський Челсі. Чинний чемпіон англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті ділить 4-5-е місце з Арсеналом (2%)

У десятку найпопулярніших команд Великої Британії також потрапили Тоттенгем, Вулвергемптон, Ньюкасл Юнайтед, ліверпульський Евертон і бірмінгемська Астон Вілла.

Нагадаємо, в англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом.