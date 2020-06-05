У Сергія Реброва чинний контракт з Ференцварошем ще на три роки.

Про це заявив агент тренера Шандор Варга.

"Дійсно, крім київського Динамо претендентами на Сергія Реброва називаються ще кілька клубів, в тому числі з Англії, Саудівської Аравії, Китаю. Уже кілька разів виходив на зв'язок президент Фенербахче. У Туреччині добре його пам'ятають, він там грав, вони стежать за тренерськими успіхами Реброва.

У Сергія Реброва чинний контракт з Ференцварошем ще на три роки. Він щасливий в Будапешті, поруч з ним його сім'я і клуб теж задоволений його роботою. В Угорщині перемогли коронавірус, відновився футбол, на стадіони приходять вболівальники.

Зараз Сергій Станіславович бореться з командою за черговий чемпіонський титул. У минулому сезоні через 15 років він повернув команду в єврокубки. Вона була за крок від виходу з групи в Лізі Європи. Ференцварош двічі гідно зіграв з Еспаньйолом, обігравав у Москві ЦСКА.

Сергій почувається в цій команді добре і залишати її не збирається. Втім, в тренерській кар'єрі ніколи не можна далеко на майбутнє загадувати. І нам приємно, що до його послуг є інтерес", - зазначив Варга.