Агент Реброва: Ми можемо розглянути пропозицію Динамо

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров готовий розглянути пропозицію київського Динамо.

Про це заявив агент тренера Шандор Варга.

"Пропозиція від Динамо? Її не було, але ми ввічливі люди і можемо її розглянути, як і будь-яку іншу пропозицію. Що стосується Динамо, то ні я, ні Сергій не втрачаємо зв'язок з його рідним клубом, ми підтримуємо стосунки з сім'єю Суркісів. У лютому я був в Києві на матчі Динамо, ми спілкувалися, бачилися з Леонідом Буряком", - зазначив Варга.