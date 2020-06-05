Агент Реброва: Ми можемо розглянути пропозицію Динамо

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров готовий розглянути пропозицію київського Динамо.
Про це заявив агент тренера Шандор Варга.
"Пропозиція від Динамо? Її не було, але ми ввічливі люди і можемо її розглянути, як і будь-яку іншу пропозицію. Що стосується Динамо, то ні я, ні Сергій не втрачаємо зв'язок з його рідним клубом, ми підтримуємо стосунки з сім'єю Суркісів. У лютому я був в Києві на матчі Динамо, ми спілкувалися, бачилися з Леонідом Буряком", - зазначив Варга.
Після 26 турів Ференцварош очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, маючи в активі 60 очок і випереджаючи МОЛ Фегервар на дев'ять балів.
Раніше повідомлялося, що Сьомін може повернутися у Динамо.