Сьомін: Я не просив у Суркіса придбати Мессі або Роналду

Не було жодного випадку, щоб президент Динамо Ігор Суркіс не запитав думку тренера щодо нового потенційного гравця.

Про це заявив екстренер київської команди Юрій Сьомін.

"Зі мною складно ужитися керівникам, які виходять не з інтересів футболу і при цьому розпоряджаються чужими грошима, не заробивши для клубу ані рубля, - як нинішнє керівництво Локомотива. При цьому зі мною прекрасно уживалися люди, які витрачали свої кошти, - Ігор Суркіс, Олексій Федоричев, Сулейман Керімов, а також глави Міністерства шляхів сполучення і компанії РЖД Микола Аксененко, Геннадій Фадєєв. У мене взагалі ніколи не було конфліктів з керівниками РЖД...

...Я працював з президентом - господарем своїх грошей, Ігорем Суркісом в київському Динамо. Не було жодного випадку, щоб він не запитав тренера: "Що ти думаєш про цього гравця?" Він розуміє, що все одно менше знає, ніж фахівець. Так, він господар і має право вирішувати, але ніколи не вважав для себе негідним поставити таке питання, оскільки береже свої гроші. А я, в свою чергу, не просив у нього Мессі або Роналду, знав можливості і бачив, що керівник дійсно хоче допомогти", - зазначив Сьомін.