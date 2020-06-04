Дуелунд: В Динамо якась напасть з травм

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд вказав на підвищену травматичність у стані киян.
Про це розповів сам данський футболіст.
"Я дуже щасливий в Україні. Звичайно, з футбольної точки зору не все так гладко. За ці два роки я більше часу провів в лазареті, ніж на футбольному полі. Одна травма, друга, третя... Раніше я не був схильний до травм, але в Динамо це прямо якась напасть. Безумовно це впливало на мій настрій. Але я полюбив Київ. Гарний, прекрасне місто. Спочатку після життя в невеликих данських містах мені було непросто в такому величезному мегаполісі, але я вже звик.
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Ніколи не знаєш, що може трапитися і де тебе чекає біда. У Данії у мене не було травм. Все пішло шкереберть після перелому кісточки. Думаю, всі наступні травми - наслідок того перелому. Тільки я відновився, як отримав травму на тій же нозі. Потім пошкодив голеностоп. Довелось перенести другу операцію на щиколотці, в ході якої мені з ноги видалили металеву пластину. Зараз я повністю відновився і реально відчуваю себе відмінно", - сказав Дуелунд.
Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.