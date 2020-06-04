Дуелунд: В Динамо якась напасть з травм

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд вказав на підвищену травматичність у стані киян.

Про це розповів сам данський футболіст.

"Я дуже щасливий в Україні. Звичайно, з футбольної точки зору не все так гладко. За ці два роки я більше часу провів в лазареті, ніж на футбольному полі. Одна травма, друга, третя... Раніше я не був схильний до травм, але в Динамо це прямо якась напасть. Безумовно це впливало на мій настрій. Але я полюбив Київ. Гарний, прекрасне місто. Спочатку після життя в невеликих данських містах мені було непросто в такому величезному мегаполісі, але я вже звик.