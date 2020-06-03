Дуелунд: Сьогодні Динамо не відповідає своєму статусу

Практично всі команди в Україні намагаються грати проти Динамо від оборони в надії зачепитися за очко.

Про це заявив данський півзахисник Динамо Міккель Дуелунд.

"Динамо - провідний клуб України з багатою історією і європейським ім'ям. Ми прагнемо повернутися до Ліги чемпіонів. Сьогодні Динамо не відповідає своєму статусу, але ми зробимо все, щоб виправити це. Ось тільки подібне не може трапитися за одну ніч - прокинувся вранці, а навколо все в порядку. Це довгий процес! Ми повинні, як би точніше висловитися, зцілитися, чи що. Всі разом! Всі гравці, всі тренери, всі фанати.

Чи сильно футбол Михайличенко відрізняється від футболу Хацкевича? Я намагаюся уникати будь-яких порівнянь. Я просто не бачу в них сенсу, особливо якщо мова йде про тренерів. Я думаю, Михайличенко відмінно комбінує теорію з фізикою. На його користь говорить те, що він грав на найвищому рівні, має величезний досвід за плечима, тому він знає, що і коли краще застосовувати.

Я згоден, що в Україні забивати складніше, ніж в Данії. Справа в тому, що практично всі команди в Україні намагаються грати проти Динамо від оборони в надії зачепитися за очко. У Данії футбол носить більш відкритий і непередбачуваний характер, будь-яка команда може обіграти будь-яку", - зазначив Дуелунд.