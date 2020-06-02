 Директор Карпат: Зараз один із найважчих періодів нашого клубу за всю його історію | Футбол | Champion.com.ua
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Директор Карпат: Зараз один із найважчих періодів нашого клубу за всю його історію

Вчора 22:40 212 0
Менеджер прокоментував непросту ситуацію у Карпатах
Директор Карпат: Зараз один із найважчих періодів нашого клубу за всю його історію
#Ящишин, #Карпати

Джерело - ФК Карпати.

Новий власник Карпат Олег Смалійчук активно шукає варіанти аби якомога швидше потрапити до Львова і бути разом зі своїм клубом. 

Про це заявив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

"Наш клуб опинився у вкрай складній ситуації - захворіло багато наших гравців та працівників. Ми усі змушені піти на самоізоляцію та оголосити двотижневий карантин. Попри таку проблему я особисто вірю в те, що ми переможемо. Наші працівники, яких вірус оминув стороною, уже запропонували свою допомогу та підтримку інфікованим - купити продукти чи речі першої необхідності, допомогти матеріально.

Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв свою підтримку, допомогу та сприяння "у будь-який час дня і ночі". Я отримав величезну кількість дзвінків та повідомлень від футбольних людей України – усі вони підбадьорували та переконували, що спільними зусиллями вірус буде подоланий. 

Ясна річ, не міг залишитися осторонь нашої проблеми і новий власник Карпат Олег Смалійчук. Зараз він активно шукає варіанти аби якомога швидше потрапити до Львова і бути разом зі своїм клубом. Ніхто з інфікованих не залишиться без допомоги, усі отримають підтримку. 

За понад 50-річну історію Карпати переживали складні часи. Напевно, зараз один із найважчих періодів нашого клубу. Але я вірю, що спільними зусиллями вірус буде подоланий і ми знову зберемося на наших робочих місцях – на футбольних полях, за офісними столами чи за водійським кермом. Карпати будуть жити – саме завдяки вам, тим, хто цього хоче", - зазначив Ящишин.

Раніше, УПЛ скасувала два найближчі матчі Карпат.

Нагадаємо, у Карпатах підтвердили спалах коронавірусу і команда пішла на карантин.

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