 Полунін: Степаненко симулював – це дуже некрасиво | Футбол | Champion.com.ua
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Полунін: Степаненко симулював – це дуже некрасиво

Сьогодні 10:47 1276 1
Андрій Полунін прокоментував скасований гол півзахисника Динамо Сергія Сидорчука в матчі 24-го туру УПЛ з Шахтарем
Полунін: Степаненко симулював – це дуже некрасиво
#Степаненко, #Шахтар, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Симуляція півзахисника Шахтаря Тарас Степаненко виглядала дуже некрасиво в епізоді із забитим голом Сергієм Сидорчуком.

Про це розповів півзахисник збірної України 90-х Андрій Полунін.

 "На мою думку, якщо цей епізод по-людськи розглядати, то я б у цій ситуації дав картку Степаненку. Симуляція з його боку вже не вперше. Це виглядає дуже некрасиво, враховуючи, тим паче, що він – ключовий гравець збірної.

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Я розумію, що там був дотик до обличчя, але те, що сталося далі, не прикрашає Степаненка. В Англії такі моменти навіть не розглядають", - відзначив Полунін.

Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.

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