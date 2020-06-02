Полунін: Степаненко симулював – це дуже некрасиво

Симуляція півзахисника Шахтаря Тарас Степаненко виглядала дуже некрасиво в епізоді із забитим голом Сергієм Сидорчуком.

Про це розповів півзахисник збірної України 90-х Андрій Полунін.

"На мою думку, якщо цей епізод по-людськи розглядати, то я б у цій ситуації дав картку Степаненку. Симуляція з його боку вже не вперше. Це виглядає дуже некрасиво, враховуючи, тим паче, що він – ключовий гравець збірної.