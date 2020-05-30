Джерело - офіційний сайт Карпат.
Львівські Карпати підтвердили поширення коронавірусу у команді.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських Карпат. Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні.
Керівництво Української Асоціації Футболу та Української Прем’єр-ліги було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Очікуємо, що невдовзі буде офіційно ухвалено рішення про неможливість проведення календарного матчу Карпати - Маріуполь.
Карпати запевняють, що нададуть усю необхідну допомогу членам команди та працівникам клубу заради непоширення COVID-19. У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування.
Нагадаємо, у Карпат офіційно змінився власник.