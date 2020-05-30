Тестування на COVID-19 виявило позитивні результати в окремих гравців і серед персоналу Карпат

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Львівські Карпати підтвердили поширення коронавірусу у команді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських Карпат. Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні.

Керівництво Української Асоціації Футболу та Української Прем’єр-ліги було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Очікуємо, що невдовзі буде офіційно ухвалено рішення про неможливість проведення календарного матчу Карпати - Маріуполь.

Карпати запевняють, що нададуть усю необхідну допомогу членам команди та працівникам клубу заради непоширення COVID-19. У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування.

Нагадаємо, у Карпат офіційно змінився власник.