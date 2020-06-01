Леоненко: Пенальті? Банада падав занадто яскраво

Олександрія не дала Зорі створити жодного моменту у матчі 24-му турі УПЛ (1:0).

Про це заявив колишній нападник Динамо і збірної України Віктор Леоненко.

"Якість гри була в обох команд хороша. Просто Олександрія не дала супернику створити жодного моменту.

Зоря виглядала здорово. Скрипнику, здається, скоро буде все одно, вдома він грає або на виїзді, оскільки команда всюди виглядає добре. А ось те, що Шаран ретельно підготувався, це факт.

Епізод з пенальті? Судді часто не дають пенальті через картинні падіння. Занадто яскраво падав Банада", - зазначив Леоненко.