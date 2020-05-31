 Леоненко: Гол Сидорчука скасували правильно, Попов порушив правила проти Степаненка | Футбол | Champion.com.ua
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Леоненко: Гол Сидорчука скасували правильно, Попов порушив правила проти Степаненка

Сьогодні 22:24 1064 0
Фахівець прокоментував центральний матч 24 туру УПЛ
Леоненко: Гол Сидорчука скасували правильно, Попов порушив правила проти Степаненка
#Леоненко, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Великий футбол.

У матчі 24 туру УПЛ з Шахтарем після пропущених голів Динамо просто зупинилося.

Про це заявив колишній гравець киян Віктор Леоненко.

"Кияни бігли вперед. І молодець Марлос. Не встигло Динамо обмити гол, як Марлос забив у відповідь. До 39-ї хвилини Динамо грало нормально. А в другому таймі Маркос Антоніо вийшов замість Коваленка та налагодив гру Шахтаря.

А Динамо завжди грає на контратаках, їм було незвично грати першим номером. Після пропущених голів Динамо просто зупинилося.

Вважаю, що гол Сидорчука скасували правильно. Попов порушив правила проти Степаненка", - зазначив Леоненко.

Раніше, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.

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