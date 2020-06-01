Джерело - УПЛ.
У 25-му турі української Прем'єр-ліги не зможуть зіграти ряд футболістів через дискваліфікацію.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Через перебір жовтих карток матчі пропустять - Владислав Ємець, Кирило Петров (обидва - Колос), Богдан Михайліченко (Зоря), Альваро (ПФК Львів) Денис Попов (Динамо), Дмитро Кльоц і Геннадій Пасіч (обидва - Карпати).
Відзначимо, що 25-й тур відбудеться 6-7 червня.
Нагадаємо, Олександрія дотиснула Зорю у 24 турі УПЛ.
Також, Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо.