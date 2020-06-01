Денисов: Відчувалася прірва між Шахтарем і Динамо в класі

Олександр Денисов прокоментував матч Шахтар - Динамо

Шахтар заслужено переграв Динамо у 24 турі УПЛ.

Про це розповів ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.

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"Сам спектакль не до кінця був відіграний однією зі сторін, тому що після 70-ї хвилини все далі і далі відчувалася прірва між Шахтарем і Динамо в класі, крім того, кияни психологічно опустили руки. Тепер між командами прірва і в турнірній таблиці", - підсумував Денисов.

Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.