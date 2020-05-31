УПЛ вирішить долю матчу Карпати – Маріуполь 1 червня

1 червня відбудеться засідання УПЛ роазом зі спортивно-медичним комітетом УАФ.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"30 травня керівництво клубу попередило УПЛ, що за результатами ПЛР-тестування є три позитивних результати. Ще троє були під підозрою.

Клуб повторно проведе тестування 1 червня. Результати передадуть УПЛ і УАФ. 1 червня відбудеться засідання зі спортивно-медичним комітетом УАФ, дирекцією УПЛ, тоді й приймемо рішення", – сказав Дикий у коментарі програмі "Футбол NEWS".