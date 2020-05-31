 Шахтер Донецк - Динамо Киев: онлайн-трансляция 31.05.2020 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Динамо: головні інтриги українського дербі
Сьогодні 01:32 104
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: онлайн
Сьогодні 00:24 1708
Олександрія – Зоря 1:0. Огляд матчу
Вчора 21:35 1054
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Вчора 20:09 9370
Олександрія дотиснула Зорю у 24 турі УПЛ
Вчора 18:57 1265
Дніпро-1 розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ
Вчора 18:49 5824
Брюгге продовжив оренду Соболя
Вчора 17:41 687
Колос - Десна 0:2. Огляд матчу
Вчора 17:24 1095
УПЛ відклала матч Карпати - Маріуполь
Вчора 12:48 1403
Карпати підтвердили наявність в клубі інфікованих коронавірусом
Вчора 12:06 1155
Блоги
Про Металіст та дружбу і конфлікти із Суркісом - Сергій Стороженко
Про Металіст та дружбу і конфлікти із Суркісом - Сергій Стороженко Valeriy Ruchka
Вчора 10:25 361
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2020 20:03 2230
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто!
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто! Андрій Твердохліб
29.05.2020 16:02 4064 3
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол Андрій Твердохліб
29.05.2020 15:31 1101
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля Андрій Твердохліб
29.05.2020 09:13 13281
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:32 Блог Шахтар - Динамо: головні інтриги українського дербі 104
00:24 Футбол Шахтар Донецьк - Динамо Київ: онлайн 1708
30 Травня 2020
23:51 Футбол Бабич готовий зіграти з Карпатами наступного тижня 578
23:41 Футбол Визначено найкращого захисника АПЛ 601
23:30 Бокс Ф’юрі виділив слабку сторону Джошуа 832
23:13 Футбол Ювентус хоче безкоштовно підписати Педро 819
22:53 Бокс Ексчемпіон світу назвав переможця бою Ломаченко - Лопес 1301
22:48 Блог Супергол Адамюка у ворота Олімпіка 577
22:40 Футбол Михайленко назвав терміни повернення Супряги 1026
22:25 Футбол У Серії А обдумують повернення уболівальників на трибуни 897
22:10 Футбол Вольфсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2. Огляд матчу 628
22:05 Блог Рік тому, нікому невідомий Голанд, забив 9 голів Гондурасу 732
21:51 Футбол Помер батько Ротаня та легенда Ворскли 2676
21:44 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 551340
21:35 Футбол Олександрія – Зоря 1:0. Огляд матчу 1054
21:23 Пряма трансляція Ворскла - Львів: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 319
21:18 Футбол Баварія знищила Фортуну у 29 турі Бундесліги 862
21:13 Футбол Скрипник: Призначати такі пенальті - це перебір 1473
20:53 Футбол Шахтар Вернидуба мінімально обіграв Динамо Мінськ в 11 турі чемпіонату Білорусі 1148
20:39 Футбол Левандовському підкорилося унікальне досягнення у Бундеслізі 1602
20:25 Футбол Шальке - Вердер Бремен 0:1. Огляд матчу 948
20:17 Пряма трансляція Баварія - Фортуна: онлайн-трансляція матчу 29 туру Бундесліги. LIVE 1200
20:16 Бокс Джошуа: Мені потрібний пояс Ф’юрі 1180
20:12 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 327149
20:09 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 9370

Шахтар Донецьк - Динамо Київ: онлайн

Сьогодні 00:24 1708 0
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: онлайн

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга. 24-й тур
31 травня, 17:00

Шахтар - Динамо Київ: пряма трансляція матчу 24 туру УПЛ

Шахтар прийматиме Динамо в 24 турі української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться 31 травня, о 17:00 на НСК Олімпійському в Києві.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію центрально поєдиннку 24 туру. Початок о 16:45.

Нагадаємо, матч відбудеться без глядачів через карантинні заходи. Анонс і прогноз матчу - ТУТ.

Після 23 турів Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату в Прем'єр-лізі, маючи 50 очок. Динамівці на 3 сходинці з 46 балами.

Коментарі ()