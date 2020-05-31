 Цітаішвілі та Русин вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Шахтарем | Футбол | Champion.com.ua
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Цітаішвілі та Русин вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Шахтарем

Сьогодні 16:23 691 0
Матч розпочнеться о 17:00
Цітаішвілі та Русин вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Шахтарем
#Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд на матч 24-го туру УПЛ Шахтар - Динамо.

Стартовий склад Шахтаря: Пятов, Додо, Матвієнко, Кривцов, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Марлос, Тайсон, Коваленко, Мораес.

Запасні: Трубін, Болбат, Хочолава, Маркос, Тете, Соломон, Коноплянка, Піхальонок, Фернандо.

Актуально: Шахтар - Динамо Київ: пряма трансляція матчу 24 туру УПЛ

Стартовий склад Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Цітаішвілі, Миколенко, Буяльський, Шабанов, Русин, Кендзьора.

Запасні: Бойко, Кадірі, Соль, Де Пена, андрієвський, Караваєв, Сирота, Беніто, Дуелунд.

На нашому сайті буде вестися текстова трансляція матчу.

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