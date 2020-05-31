Цітаішвілі та Русин вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд на матч 24-го туру УПЛ Шахтар - Динамо.
Стартовий склад Шахтаря: Пятов, Додо, Матвієнко, Кривцов, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Марлос, Тайсон, Коваленко, Мораес.
Запасні: Трубін, Болбат, Хочолава, Маркос, Тете, Соломон, Коноплянка, Піхальонок, Фернандо.
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Стартовий склад Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Цітаішвілі, Миколенко, Буяльський, Шабанов, Русин, Кендзьора.
Запасні: Бойко, Кадірі, Соль, Де Пена, андрієвський, Караваєв, Сирота, Беніто, Дуелунд.
На нашому сайті буде вестися текстова трансляція матчу.