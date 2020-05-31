Шахтар Донецьк - Динамо Київ 3:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга. 24-й тур

31 травня, 17:00

Шахтар - Динамо Київ: пряма трансляція матчу 24 туру УПЛ

Матч завершено! Донецький Шахтар без проблем обірав Динамо, програючи по ходу поєдинку!

90' Шепелев з льоту пробив вище воріт.

90' Кендзьора на фланзі вибив м'яч у Ісмаїлі.

90' 4 хвилини додала Монзуль у другому таймі.

89' Заміна у складі Динамо: замість Віталія Буяльського на поле вийшов Міккель Дуелунд.

88' Карлос де Пена з двадцяти трьох метрів низом пробив по воротах. Пятов м'яч спокійно зупинив.

87' Знову подвійна заміна від Шахтаря: замість Тайсона на поле вийшов Соломон, замість Патріка на поле вийшов Коноплянка.

85' Карлос де Пена після подачі з правого флангу головою пробив неточно по воротах.

83' Кривцов отримав травму у своїх воріт. Пятов вибиває м'яч в аут.

81' Буяльський справа навісив до воріт, Пятов кулаком вибив м'яч на Сидорчука, удар якого голкіпер Шахтаря також встиг парирувати.

79' Подвійна заміна від Михайличенка: замість Русина та Цітаішвілі на полі з'явився де Пена та Караваєв.

78' Ще одна ротація від Каштру: замість Жуніора Мораеса на поле вийшов Фернандо.

77' Заміна у складі Шахтаря: замість Марлорса на поле вийшов Тете.

75' ГОООООЛ! Шахтар подвоює перевагу в матчі! Антоніо зліва відправив до воріт Ісмаїлі. Простріл перервали захисники Динамо, але м'яч від поперечини відскочив до Антоніо. Маркос ударом з розвороту забив 3 гол "гірників".

73' Вербич від кутового прапора навісив до воріт. Пятов на виході забирає м'яч в руки.

71' Додо справа підключився до атаки і прострілив до воріт. Після невеликого рикошету м'яч відскочив в руки Бущану.

69' Шабанов з тридцяти двох метрів пробив вище воріт.

67' ГООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Додо справа прострілив у штрафний майданчик. Мораес зупиняє м'яч для Марлоса, який з дванадцяти метрів низом пробив в правий кут.

66' Цітаішвілі справа навісив до воріт. Пятов спокійно забрав м'яч у руки.

64' Миколенко на лівому фланзі виявився в офсайді.

62' Марлос справа виконав передачу на Ісмаїлі, який порушив правила в боротьбі з захисниками Динамо.

60' У Миколенка подача з лівого флангу на дальню штангу вийшла дуже сильною.

58' Шепелєв зліва покотив м'яч на хід Миколенку, але Пятов вчасно вийшов на перехоплення.

56' Русин втік від суперниа, зупинився, побачив підключення Буяльського, але пас на партнера зробив занадто слабо.

55' Після подачі Патріка від кутового прапорця Бущан зловив м'яч руками на виході.

53' Заміна у складі Шахтаря: замість Віктора Коваленко на поле вийшов Маркос Антоніо.

52' Кендзьора справа навісив в центр штрафного майданчика, де Вербич порушив правила в боротьбі з суперниками.

51' Цітаішвілі виконав штрафний удар з правого флангу. Пятов біля дальньої штанги зловив м'яч руками.

50' Патрік на фланзі вдарив по ногах Цітаішвілі.

48' Вербич зліва зі штрафного навісив до одинадцятиметрової позначки, звідки захисники Шахтаря м'яч вибили.

47' Коваленко на фланзі вдарив ззаду по ногах Вербича та отримав жовту картку.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Досить жваву гру продемонстрували команди, головне, щоб темп не впав у другій половині гри!

45' 2 хвилини додала Монзуль в першому таймі.

44' Ісмаїлі на фланзі наздогнав Русина і акуратно вибив м'яч у Назарія.

43' Марлос справа проскочив вперед і прострілив уздовж воріт. Ніхто з партнерів до передачі не встиг.

39' ГООООЛ! Шахтар відразу зрівнює рахунок! Марлос обігрався з Тайсоном і з сімнадцяти метрів низом точно пробив під ліву штангу.

37' ГООООЛ! Динамо знову забиває! Цітаішвілі виконав чудове закидання у штрафну площу, де Буяльський в стрибку головою відправив м'яч у правий нижній кут.

36' Шахтар з м'ячем відійшов на свою половину поля. Заспокоїлася ира.

34' Кривцов по правому флангу зробив пас у вільну зону вперед, але ніхто з партнерів туди ривка не зробив.

32' Вербич на лівому фланзі атаки збив Додо.

30' Удар Марлоса з кута штрафного майданчика заблокував Миколенко.

28' Попов справа виконав навіс в центр штрафного майданчика, де партнерів не виявилося.

27' Кияни розіграли кутовий удар, а навіс до воріт застав Русина в офсайді.

26' Миколенко зліва прорвався до воріт, але Додо зміг в останній момент вибити м'яч.

24' Ісмаїлі в центрі поля руками зупинив Цітаішвілі і отримав жовту картку.

23' За результатами повтору Монзуль показала жовту картку Попову за фол під час гольового епізоду.

22' Головни арбітр відмінив гол!

20' ГООООЛ! Динамо відкриває рахунок! Вербич зліва зі штрафного навісив до ближньої штанги. Від захисників Шахтаря м'яч полетів на Кендзьору. Пішла передача на Сидорчука, який з лінії штрафного майданчика від дальньої штанги відправив м'яч у ворота.

18' Вербич виконав поспіль два кутових. Боротьбу вгорі біля своїх воріт захисники Шахтаря виграють.

16' Серію ударів киян з меж штрафного майданчика захисники Шахтаря заблокували. Після удару Русина зліва м'яч від суперника полетів за межі поля.

15' Кендзьора справа навісив на дальню штангу. Вийшло сильно і Русин м'яч не дістав.

13' Шабанов на чужій половині поля штовхнув у спину Марлоса.

12' Цітаішвілі намагався вивести по центру до воріт Буяльського, але пас на партнера зробив занадто слабо.

11' Шахтар поступово намагається перехопити ініціативу в центрі поля

9' Русин справа подав на Вербича занадто високо. Доведеться Миколенку з протилежного флангу продовжувати атаку.

8' Степаненко вирішив здалеку пробити по воротах. Вийшло слабо і неточно.

7' Шабанов по лівому флангу зробив сильний закид вперед на хід Миколенку. Віталій наздогнав м'яч вже за межами поля.

6' Динамо виконувало кутовий. Степаненко на ближній штанзі всіх випередив вгорі і вибив м'яч зі штрафної площі.

4' Тайсон зліва прорвався до воріт, але несильно пробив точно в Бущана.

3' Русин з дальньої відстані завдав пристойний удар по воротах. Пятов відбив м'яч в сторону.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Шахтар прийматиме Динамо в 24 турі української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться 31 травня, о 17:00 на НСК Олімпійському в Києві.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію центрально поєдиннку 24 туру. Початок о 16:45.

Нагадаємо, матч відбудеться без глядачів через карантинні заходи. Анонс і прогноз матчу - ТУТ.

Після 23 турів Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату в Прем'єр-лізі, маючи 50 очок. Динамівці на 3 сходинці з 46 балами.